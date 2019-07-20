AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'nin belediyecilik anlayışıyla ilgili olarak, "Belediyecilik tarihinde CHP çöp, çukur, çamur ve militan kadrolarla anılır. Belediye seçimleri öncesinde 'Biz hiçbir arkadaşı işten çıkarmayacağız' dediler ve sözlerinde durmadılar, yüzlerce insanı işten çıkardılar." dedi.

AK Parti'nin 15 il, 104 ilçe, il genel meclisi, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir otelde düzenlenin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyeciliğin aşk, sevda, gayret ve heyecan işi olduğunu söyledi.

Özhaseki, belediyeciliğin zorlayarak yapılacak iş olmadığına işaret ederek, "Bizler toplantıda belediyecilik mantığımızın ne olduğunu anlatmaya çalışacağız, tecrübeli arkadaşlarımız tecrübelerini anlatacak." diye konuştu.

Bu noktada tespit ettikleri önemli konular olduğunu anlatan Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Birçok arkadaşımız belediyecilikten gelmiyor, belediyeciliğin bir okulu yok. İşini bırakarak hizmet için işbaşına geliyor. Karşılaştığı ortamda iyilik olarak yaptığı bazı işler ileride dava olarak geri dönüyor. Mevzuatı bilmeden olmaz, burada birbirimizi eğiteceğiz. Arkasından şehircilik nedir, şehre nasıl bakılır, medeniyetin inşası yolunda neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağız."

Özhaseki, belediyeciliğin batıda çok önceden başlayan bir kurumsallaşma olduğunu belirterek, "Kadim medeniyetimizde belediye hizmetleri genellikle insanların hamiyeti ve gayretiyle görülmüş, sevap duygusuyla giderilmiş. Vakıflar ortaya çıkarılmış ve hizmete başlamışlar. Fakat bir müddet sonra vakıflar zayıflamaya ve gelirleri azalmaya başlayınca bir kuruma ihtiyaç duyuluyor. İşte şehir emaneti o zaman çıkıyor. Biz de bu kurumun ortaya çıkması 150 yıl bile değil." ifadelerini kullandı.

"Bizler bağımsızlığa düşkün bir milletiz"

Türkiye'de şehircilik açısından sağlıksız ve kimliksiz kentler oluştuğuna dikkat çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Selçuklu ve Osmanlı'nın şehir kurmadıkları, burası çürük dedikleri yere cumhuriyet döneminde mimarlarımız, şehir plancılarımız olmasına rağmen şehri kurmuşuz. Arkasından o çürük zeminlere dayanamayıp kat ilave etmişiz. Ondan sonra da 'deprem kaderdir' demeyelim. Bizler bağımsızlığa düşkün ve birkaç kişi bile bir araya gelse devlet kuran milletiz. Kurduğumuz o medeniyette de kendi döneminin izlerini taşıyan mimari tarzlar da ortaya koymuş milletiz. Ortaya koyduğumuz inşaat hangi medeniyete benziyor? Kendi gelenek, inanç ve düşüncelerimiz yansıtan şehir tipi maalesef yok. O yüzden bizim kendimize gelip sağlıklı ve kimlikli kentler inşa etmek gibi görevimiz var."

Özhaseki, belediyeler açısından bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dönüm noktasının 1994 yılı olduğunu vurguladı. Bu tarihten sonra hizmet belediyeciliğinin ortaya konulduğunu aktaran Özhaseki, "Hizmet belediyeciliğinin ardından sosyal belediyeciliği ortaya koyduk. Şehirleri büyüterek marka şehirler üretmeye çalıştık. Bunlar AK Parti'nin belediyecilik anlayışının ürünüdür. Son dönemde de gönül belediyeciliğine geçildi." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP çöp, çukur, çamur ve militan kadrolarla anılır"

Seçim sonrası CHP'li belediyelerde yüzlerce çalışanın işten çıkarıldığını anımsatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir FETÖ operasyonu ile işbaşına gelen Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın eski söylemlerini bir anda bıraktı. 'Laiklik, Cumhuriyet elden gidiyor' gibi şeyler söylemiyorlar. Hitler'in propaganda bakanının 'çok yalan söyleyin ve ısrar edin' taktiğini tutturdular ve bunun neticesinde milletin gözünü boyayarak bazı yerlerde işbaşına geldiler. Çok şükür aramızda çok farklar var ama bazı yerlerde ne yazık ki bu taktiğe inanıldı. Belediyecilik tarihinde CHP çöp, çukur, çamur ve militan kadrolarla anılır. Belediye seçimleri öncesinde 'biz hiçbir arkadaşı işten çıkarmayacağız' dediler ve sözlerinde durmadılar, yüzlerce insanı işten çıkardılar. Algı operasyonlarıyla şimdi kendilerini pazarlamak ve parlatmakla meşguller."

Özhaseki, "Bir de HDP'miz var. Nasıl bir mantıkla hareket ettiklerinin farkındasınız, hizmet umurlarında değil. Kafalarındaki bölücülüğe yol açmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kanunda personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz diyor. HDP'li belediyeler kayyuma geçtiklerinde Hakkari'de yüzde 67,8, Iğdır'da yüzde 91,8, Sur'da yüzde 81,8 personel giderleri var. Geriye hizmet kalmıyor. Yatırım bütçelerine bakıldığında Van'da yüzde 6,2, Yüksekova'da 2,1, Hani'de yüzde sıfır görünüyor. Öz kaynaklara bakıldığında HDP'li belediyelerin hepsi neredeyse sıfır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA