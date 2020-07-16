CHP "çoklu baro" düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kamuoyunda 'baro kanunu' diye bilinen Avukatlık Yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören ve Mecliste evvelki hafta yasalaşan kanun teklifinin büyük bir bölümünü Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle ve eylemli İçtüzük...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kamuoyunda 'baro kanunu' diye bilinen Avukatlık Yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören ve Mecliste evvelki hafta yasalaşan kanun teklifinin büyük bir bölümünü Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle ve eylemli İçtüzük ihlali gerekçeleriyle hem yürürlüğün durdurulması bakımından hem de esastan Yüksek Yargı'ya taşıdık" dedi.

CHP, kamuoyunda "çoklu baro düzenlemesi" olarak bilinen 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, başvuru dilekçesinin tesliminin ardından Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı. Altay, "Kamuoyunda 'baro kanunu' diye bilinen Avukatlık Yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören ve Mecliste evvelki hafta yasalaşan kanun teklifinin büyük bir bölümünü Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle ve eylemli İçtüzük ihlali gerekçeleriyle hem yürürlüğün durdurulması bakımından hem de esastan Yüksek Yargı'ya taşıdık" dedi.

Altay, "Bu kanun 28 maddedir. Bunun ikisi yürürlük ve yürütme olarak düşünülürse, 26 maddedir. Biz bu 26 maddenin 21 maddesinin iptalini talep ettik" ifadelerini kullandı. Altay, "Esas itibarıyla eylemli İçtüzük ihlali ile birlikte 15. ve 18. maddeler ilintili maddeler olduğu için iptalini istediğimiz madde sayısı 21 maddeyi içermektedir" açıklamasını yaptı.

TBMM İçtüzüğü'nden alıntılar yapan Altay, "İçtüzüğün 26 ve 36. maddeleri açıkça çiğnenmiş, 2 gün geçmeden ve/veya 58 saat geçmeden komisyon toplanmıştır. Biz bunun adına eylemli İçtüzük ihlali diyoruz. Bu eylemli İçtüzük ihlali oluşturularak Mecliste yapılan kanunların hükümsüz olduğunu, yok hükmünde olduğunu görüyor, biliyoruz. Geçmiş mevzuat da buna böyle hükmediyor. Eylemli İçtüzük ihlali nedeniyle kabul edilen teklifin tümünün iptalini istedik" şeklinde konuştu.

15. maddeye yönelik güçlü bir itirazları olduğunu da dile getiren Altay, "Bu da şudur; avukat sayısı 5 bin ve üstü olan yargı çevresinde 2 bin avukatın baro kurabilmesi" ifadesini kullandı. Altay, Anayasa'nın 135. maddesini hatırlatarak, "Aynı yargı çevresinde iki baronun örneği yok" dedi.

Altay, "2019 verilerine göre İstanbul'da 46 bin 52, Ankara'da 17 bin 598, İzmir'de 9 bin 612 avukatımız var. Bu şu demek; bu teklif Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmezse İstanbul'da 23 baro olabilir, Ankara'da 8 baro kurulabilir, İzmir'de 4 baro kurulabilir" şeklinde konuştu. Altay, "Bunda şu var; barolar arası oluşacak ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet; düzeni, disiplini ve meslek ahlakını ortadan kaldırır. Kimse kaldırmaz demesin" ifadelerini kullandı.

Altay, "Bu tablo, Anayasa'nın 135 başta olmak üzere 2., 9., 13., 36. ve 138. maddelerine çok açık aykırılık taşımaktadır" dedi.

18 madde üzerinde de duran Altay, "Türkiye Barolar Birliğinin Genel Kurulunun temsil mekanizması yeniden düzenleniyor. Türkiye Barolar Birliğinin illerden gelen delege sayıları değiştiriliyor" ifadelerini kullandı. Altay, "Bütün illerden gelen iki olan delege sayısı üçe çıkıyor. Bakıldığında iyi bir şey zannediliyor ama orantısal olarak da her 300 avukata bir delegelik hakkı, 300'den 5 bin üyeye çıkarılmak suretiyle 300 üyeyi bir delege temsil ederken, 5 bin üyeyi bir delegenin temsil etmesi mekanizması getirilmek suretiyle İstanbul, İzmir, Ankara barolarının Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulundaki temsil hakları gasp ediliyor" diye konuştu.

"Çoklu baro açıkça anayasaya aykırıdır"

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, "Her ilimizdeki baro, o ilin barosu, bir kamu hukuku tüzel kişisidir. İllerdeki kamu hukuku tüzel kişilerini bölemezsiniz, parçalayamazsınız. Bir ilde iki vali olmaz, bir ilde iki defterdar olmaz, bir ilde iki nüfus müdürü olmaz, bir ilde iki baro başkanı, üç baro başkanı da olmaz" dedi.

"Çoklu baro, açıkça anayasaya aykırıdır" diyen Erkek, "Yürürlüğü durdurma talebimizle başvurduk. Umarım Anayasa Mahkemesi ivedilikle yürürlüğü durdurma istemimizle ilgili bir karar verir ve illerde baroların parçalanmasının, avukatlık mesleğinin, savunmanın ayrışmasının önüne geçer" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA