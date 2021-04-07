CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti

Çanakkale İl Genel Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimine CHP'den istifa ederek bağımsız olarak giren Nejat Önder, seçimi kazandıktan sonra bugün AK Parti'ye geçti.

AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz

Çanakkale İl Genel Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimine CHP'den istifa ederek bağımsız olarak giren Nejat Önder, seçimi kazandıktan sonra bugün AK Parti'ye geçti. Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

CHP'nin çeşitli kademelerinde sırasıyla Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı olmak üzere yaklaşık 40 yıl görev yapan, son olarak bağımsız aday olarak girdiği seçimde İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Çanakkale siyasetinin tecrübeli ismi Nejat Önder, bugün itibariyle AK Parti saflarına katıldı. Önder'e rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Meclis Grup Toplantısında düzenlenen törende Önder'e AK Parti rozetini takan ve aralarına katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erdoğan, parti çalışmaları ve İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde Önder'e başarı temennilerini iletti.

Kendisine gösterilen yakın ilgi ve sıcak karşılama için Erdoğan başta olmak üzere bütün partililere teşekkür eden Nejat Önder, AK Parti çatısı altında Çanakkale'ye en iyi şekilde hizmet etmek için var gücüyle çalışacağını belirtti.

"AK Parti'nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın"

Önder açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ben uzun yıllar CHP'de hizmet vermiş bir arkadaşınızım. Beni bugün AK Parti saflarına getiren, bizim partimizde Atatürk'e sadece lazım olduğunda sahip çıkılması. Atatürk demekten yüksünen üst düzeydeki partililerimizin çoğalmış olması, PYD ile komşuluğa bile razı olan genel başkan yardımcılarının olmasından dolayı, bundan sonraki siyasi hayatıma AK Parti saflarında devam etmemi sağlayacak olan, bu gururu yaşatan Çanakkale Milletvekillerimiz Bülent Turan'a, Jülide İskenderoğlu'na ve İl Başkanımız Naim Makas'a teşekkür ediyorum. Benim bu saatten sonra AK Parti'nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın".

Nejat Önder'in rozet töreninde AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz da hazır bulundu. - ÇANAKKALE

CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti
CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti
CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Haydar Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:46:49. #1.15#
title