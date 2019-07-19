CHP çalıştayı Sandıklı'da yapılacak

CHP çalıştayı Sandıklı'da yapılacak

CHP çalıştayı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılacak.

CHP çalıştayı Sandıklı'da yapılacak

CHP çalıştayı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çalıştay yapacağı termal otelde hazırlıklar devam ediyor. 25-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ile CHP'li bütün belediye başkanlarının katılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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