CHP çalıştayı Sandıklı'da yapılacak
CHP çalıştayı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılacak.
CHP çalıştayı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çalıştay yapacağı termal otelde hazırlıklar devam ediyor. 25-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ile CHP'li bütün belediye başkanlarının katılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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