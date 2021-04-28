CHP, çalışma yaşamındaki gençlere rehber amaçlı rapor hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP, çalışma yaşamındaki gençlere rehber amaçlı rapor hazırladı

CHP, çalışma yaşamındaki gençlere rehber amaçlı rapor hazırladı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Ekonomi

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, çalışma hayatındaki gençlerin haklarının neler olduğunu ve herhangi bir hak ihlali karşısında yapması gerekenleri anlatmak amacıyla "44 soruda çalışma yaşamındaki haklarımız" başlıklı rapor hazırladı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, çalışma hayatındaki gençlerin haklarının neler olduğunu ve herhangi bir hak ihlali karşısında yapması gerekenleri anlatmak amacıyla "44 soruda çalışma yaşamındaki haklarımız" başlıklı rapor hazırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AA muhabirine, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde "Gençlerin Güvencesizliği: 44 Soruda Çalışma Yaşamındaki Haklarımız" isimli bir rapor hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'de farklı siyasi görüşlerden yüzlerce gençle yaptıkları görüşmeler sonucunda en önemli sorunlardan birinin işsizlik ve güvencesizlik olduğunu gördüklerini aktaran Gökçen, gençlerin işsiz kalma kaygısıyla düşük ücretlere razı edildiklerini ve uzun çalışma saatleri nedeniyle yasal haklarını da kullanamaz hale geldiklerini dile getirdi.

Gökçen, "Bu çalışmayla amacımız, hakkını aramak isteyen gençlere yol gösterici bir rehber oluşturmak ve iş hayatında yaşanan sorunları 44 soru ve 44 cevapta derleyerek hak bilincini güçlendirmek. Biliyoruz ki Türkiye'de gençlerin büyük bir bölümünün yarınını burada hayal edememesi ve yurt dışında yaşamayı tercih etmesi, ülkemizin en büyük sorununu, yalnızca o gençlerin değil, ülkemizin de geleceksizlik sorununu oluşturuyor. Geleceğimizi geri almak ve bu ülkede hayaller kurabilmek için insanca yaşayıp insanca çalıştığımız günleri inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gençleri çalışma yaşamında uğradığı hak ihlallerine karşı bilinçli ve örgütlü olmaya davet eden Gökçen, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı şimdiden kutladığını dile getirdi.

"Stajyerim ücret alma hakkım var mı?"

CHP tarafından hazırlanan raporda, çalışma hayatında karşılaşılan en önemli sorunlara ilişkin aydınlatıcı cevaplar yer alıyor.

Raporda, en çok karşılaşılan sorunlar, başlıklar halinde sorularak cevapları aktarılıyor.

CHP'nin raporunda, "İş yerinde liyakatin işlemediğini düşünüyorum ne yapabilirim?", "Öğrenciyim, derslerden ayırdığım vakitlerde çalışıyorum. İşveren benim sigortamı yapmak zorunda mı, sigortasız çalıştırılırsam ne yapabilirim?", "Stajyerim, ücret alma hakkım var mı?", "Sigortalı çalışırsam ve işten çıkarsam, anne ve babamdan olan sigortalılığım sona erer mi?", "İşsizlik ödeneğinden nasıl faydalanabilirim?" gibi sorulara verilen yanıtlar öne çıkıyor.

Raporda ayrıca kıdem tazminatı, evden çalışma, kısa çalışma ödeneği ve ihbar tazminatı gibi iş hayatına dönük başlıklar da detaylı şekilde ele alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı
Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı
Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! 'Evden çok adliyede zaman geçiriyorum'
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! "Evden çok adliyede zaman geçiriyorum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Şeyma Subaşı Meral Kaplan
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP, çalışma yaşamındaki gençlere rehber amaçlı rapor hazırladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:26:22. #1.15#

title