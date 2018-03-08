CHP Bursa Milletvekili Sarıbal Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımda kadınların yüzde 97'sinin sigortasız, yüzde 79'unun ise ücretsiz çalıştığını söyledi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart'ın emekçi kadınların verdiği mücadelenin kazanımı olduğu gerekçesiyle "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin son bulduğu, kadınların huzur içinde yaşadığı, çağdaş ve adil bir Türkiye olmadığı sürece bu günü kutlamanın mümkün olmayacağını dile getiren Sarıbal, kadınların yaşadıkları olumsuzlukların giderildiği, gerçek kazanımlarını elde ettikleri günler geçirilmesini temenni etti.

Tarım sektöründe çalışan kadınların sorunlarına değinen Sarıbal, "Tarım istihdamının yüzde 45'ini kadınlar oluşturuyor. Tamamı aktif emeğiyle çalışıyor. Tarımda kadınların yüzde 97'si sigortasız, yüzde 79'u ise ücretsiz çalışıyor. AKP'li yıllarda tarımda kadının emeği arttı ama bu emeğin değeri hiçbir zaman olmadı." diye konuştu.

Sarıbal, tarıma verilen desteklerin de yetersiz olduğunu savundu.

TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan kavgaya değinen Sarıbal, "Dün Mecliste yaşanan kaba kuvvet, şiddet olayını kınıyorum, herkesin düşüncesini özgürce söyleyebilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.