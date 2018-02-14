CHP Bursa Milletvekili Sarıbal Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "AKP döneminde buğday çiftçisinin eline geçen fiyatlar, temel girdilerin fiyatlarının altında kalmıştır." dedi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, buğday üretimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pek çok alanda kullanılan buğdayın tarımsal önemine işaret eden Sarıbal, 2002'de buğday rekoltesinin 19,5 milyon ton, 2017'de ise 21,5 milyon ton olduğuna işaret etti. Sarıbal, şöyle konuştu:

"Geçen 15 yılda buğday üretimindeki artış sadece yüzde 10'dur. 2002 yılında nüfus 66,4 milyon kişi, 2017 yılında ise 80,8 milyon kişidir. Geçen 15 yılda nüfus 14,4 milyon kişi artmıştır. Dolayısıyla kişi başına buğday üretimi 2002 yılında 294 kilogram iken, 2016 yılında 258 kilograma düşmüştür. AKP hükümeti uyguladığı tarım politikalarıyla üretim yerine ithalatı teşvik etmektedir. Bir anlamda Türkiye'ye tarım ürünleri satan başka ülkelerin çiftçilerini desteklemektedir. AKP döneminde buğday çiftçisinin eline geçen fiyatlar temel girdilerin fiyatlarının altında kalmıştır. Açıklanan alım fiyatları tüccar ve sanayiciyi korumaktan başka bir işe yaramamaktadır."

Sarıbal, 2002 yılında 1,1 milyon ton olan buğday ithalatının 2014'te en yüksek seviye olan 5,3 milyon tona, 2017'de de 5 milyon tona çıktığını aktararak, buğdayda dışa bağımlılıktan kurtulmak için çiftçi tarafından boş bırakılan arazilerin yeniden tarıma kazandırılması, destekleme primlerinin artırılması, mazotta ÖTV ve KDV'nin kaldırılması, kooperatifleşmenin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Tütün üreticilerinin sorunlarına da değinen Sarıbal, üreticinin özel sektörün insafına bırakılmaması için devletin devreye girmesi gerektiğini söyledi.