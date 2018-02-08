CHP Bursa Milletvekili Sarıbal Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, devletin mutlaka çiftçinin kullandığı mazotu desteklemesi gerektiğini söyledi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında mazotun, tarım ürünlerinde en önemli girdi kalemlerinden biri olduğunu belirtti.

Devletin mutlaka çiftçinin kullandığı mazotu desteklemesi gerektiğine işaret eden Sarıbal, mazot fiyatları düştükçe çiftçinin kar olanağının biraz daha artacağını vurguladı. Sarıbal, Kasım 2017 itibarıyla 5 TL olan mazot fiyatının yüzde 37,2'sinin üretim maliyeti, yüzde 51,2'sinin vergi, yüzde 11,7'sinin ise faaliyet gösteren şirketin payı olduğunu dile getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2016'da, "Çiftçinin kullandığı mazotun yarısı devletten." dediğini ifade eden Sarıbal, bunun seçim ve referandum malzemesi yapıldığını savundu.

Sarıbal, 2018 merkezi yönetim bütçesinde tarımsal destekleme ödemeleri için 14 milyar 514 milyon lira ayrıldığını, bunun 1,9 milyar lirasının mazot desteği olduğunu ancak çiftçinin 3 milyar litre mazot kullandığını ve 15,6 milyar lira ödediğini kaydetti.