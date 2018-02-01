CHP Bursa Milletvekili Sarıbal Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ne (DOSAB) kurulmak istenen termik santrale ilişkin, "Bursa halkı olarak DOSAB'da ölüm santrali kurulmasına razı olmayacağız." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DOSAB'ın buhar ve elektrik ihtiyacını karşılamak üzere şehrin ortasında kömürle çalışacak buhar ve enerji üretimi tesisi kurulmak istendiğini söyledi.

Tesiste bir günde bin 200 ton kömür yakılacağını vurgulayan Sarıbal, "Tesis bin ailenin bir yılda kullanacağı kömürü bir günde yakacaktır. Santral kurulursa insan sağlığı olumsuz yönde etkilenecektir. Kömürlü termik santraller solunum ve kalp damar sistemi hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa hatta kansere ve erken ölümlere yol açmaktadır." diye konuştu.

Santraldan kaynaklanacak zehirli kimyasalların havaya ve suya karışacağını, bu durumun küresel ısınmaya neden olacağını belirten Sarıbal, santralin kirlettiği su ile tarım ürünlerinin sulanacağını, bunun da sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturacağını ifade etti.

Halkın bu projeden herhangi bir kazancı olmayacağını savunan Sarıbal, "Bursa halkı, zaten kirli olan havasının daha da kirletilmesini kabul etmiyor. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Bursa halkı olarak DOSAB'da ölüm santrali kurulmasına razı olmayacağız. Halkımızın zehirlenerek yavaş yavaş öldürülmesine, toprağımızın, suyumuzun ve havamızın kirletilmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.