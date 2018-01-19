CHP Bursa Milletvekili Sarıbal Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, planlanan 70 termik santralin yapılması durumunda Türkiye'nin dünyayı en çok kirleten 3. ülke olacağını iddia etti.

Sarıbal ile CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Orhan Sarıbal, iktidarın 70'in üzerinde termik santral yapmak istediğini ifade ederek, "Dünyada küresel ısınmanın esas kaynağı fosil yakıtlardır. Hep kıyamet, kıyamet deniliyor ama bence kıyamet geldi." dedi.

Dünyadaki karbondioksit salınımının üçte birinin kömürden, termik santrallerden kaynaklandığına değinen Sarıbal, "Dünyada şu anda üretilen enerjinin tam 6 katını su, rüzgar ve güneş enerjisinden elde edebiliriz, termik santrallere gerek kalmadan. Artık kömür ve fosil yakıtları kullanmamalıyız." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, planlanan 70 termik santralin yapılması durumunda, Türkiye'nin dünyayı en çok kirleten 3. ülke olacağını savundu.

CHP Eskişehir Milletvekili Usluer de Eskişehir'in Alpu Ovası'na termik santral yapılmak istendiğini ifade ederek, "Bu termik santrali yaptırmayacağız." dedi.

Türkiye'de termik santrali savunanların, Avrupa'nın birçok ülkesinde termik santraller olduğunu söylediğini belirten Usluer, "Paris İklim Anlaşması'na göre Avrupa ülkelerinde, 2030 yılına kadar tüm kömürlü, elektrikli termik santrallerin kapatılması konuşuluyor. Oralarda bilim adamları termik santrallerin ne kadar zararlı olduğunu anlatıyor." diye konuştu.

Gaye Usluer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, "Evet Türkiye bu anlaşmayı imzaladı ama Meclisten geçirmedi." dediğini ifade ederek, "Denildiği gibi, çevreci termik santral olmaz, hele hele gelişmekte olan Türkiye'de çevreci termik santral hiç olmaz." ifadesini kullandı.

Avustralya'da çatı enerjisinden, Danimarka'da rüzgar enerjisinden enerji elde edildiğini belirten Usluer, İsveç'in enerji üretmek için diğer ülkelerden çöp ithal ettiğini söyledi.

CHP'li Usluer, "Eskişehir halkı ve orada yaşayan herkes, doymak bilmeyen rant heveslerinize asla izin vermeyecek. Bu rant hevesiniz, ne size ne de bu ülkeye fayda getirmeyecek. Eskişehir'de rant peşinde koşanlara ve Ankara'daki ağa babalarına sesleniyorum: Verimli tarım arazilerimizden elinizi çekin." dedi.