CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker üç milletvekilinin CHP'den istifasını değerlendirdi Açıklaması

CHP Burdur Milletvekili, üç milletvekilinin CHP'den istifasına ilişkin, "Parti içerisindeki fikir ayrılıkları elbette bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde gayet doğaldır, söylenebilir ve uygulanabilir fikirlerdir ama bu gemiyi terk etmeyi gerektirmez." dedi.

CHP Burdur Milletvekili, üç milletvekilinin CHP'den istifasına ilişkin, "Parti içerisindeki fikir ayrılıkları elbette bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde gayet doğaldır, söylenebilir ve uygulanabilir fikirlerdir ama bu gemiyi terk etmeyi gerektirmez." dedi.

Göker, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile birlikte CHP Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Göker, üç milletvekilinin istifasını ahlaki bulmadığını ifade etti.

"Bir oyumuz da olsa bu mücadelede birlikte yan yana devam etmemiz gerekiyordu." diyen Göker, "Parti içerisindeki fikir ayrılıkları elbette bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde gayet doğaldır, söylenebilir ve uygulanabilir fikirlerdir ama bu gemiyi terk etmeyi gerektirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Partilerinin yol aldığını anlatan Göker, şunları kaydetti:

"En son yapılan anketlerde 26,5, 27'lere kadar gelmiş bir oy potansiyeline sahibiz. Bu da belediyelerimizin öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında halka ne denli dokunabildiğini, görev verildiği takdirde ne denli halk yanlısı politika izleyebileceğini, halkça paylaşım yapabileceğinin en güzel göstergesi olarak oranlara yansıyor."

Türkiye'nin olabildiğince birbirine kutuplaştırılmaya devam edildiğini öne süren Göker, Cumhuriyet Halk Partisi bu kutuplaştırmanın bir parçası olmayacağını belirtti.

Göker, "Birleşerek, bütünleşerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk seçimde iktidar yapacağımızdan, hep birlikte kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten sahadaki veriler bu yönde. İnsanlar bu çıkışın bizde olduğunu görüyor. Ortak mücadele devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP'li ilçe belediye başkanları, parti teşkilatı ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz