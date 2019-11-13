CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker Açıklaması

13.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:28

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Doğanın 2 milyon yılda oluşturduğu Salda Gölü'nü iki yılda TOKİ'ye teslim etmeyelim." dedi.

Göker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, TBMM'de 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında sorduğu sorulara yanıt vermediğini savundu.

Salda Gölü'nde bir düzenlemeye gidilmemesi yönünde taleplerinin olmadığını belirten Göker, "Salda Gölü, birinci derecede koruma alanı iken burada koruma tedbirlerini neden uygulamadınız?" diye konuştu.

Korunması gereken birinci derece doğal sit, ikinci derece doğal sit ve mutlak korunması gereken sulak alanların tam içine Millet Bahçesi Projesi yapıldığını anlatan Göker, şu soruları yöneltti:

"ÇED raporu almadan, planlar askıdan inmeden 31 Temmuz'da bu ihale nasıl yapılmıştır? İtirazlar sonrasında planlar ve plan hükümlerinde yapılan değişiklikler nedeniyle yapılan ihaleyi hukuki zemine nasıl oturtacaksınız? İhaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz? Millet Bahçesi Projesi'nde 4 bin 413 metrekare inşaat alanı mevcut, ancak toplamda 7 bin 902 metrekare inşaat alanı var. Geriye kalan 3 bin 489 metrekare alanı neden ve neye hizmet için rezerv alanı olarak tutmaktasınız?"

Bu soruların yanıtını beklediklerini belirten Göker, "Doğanın 2 milyon yılda oluşturduğu Salda Gölü'nü iki yılda TOKİ'ye teslim etmeyelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA