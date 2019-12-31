CHP Bulanık İlçe Başkanı Onurel güven tazeledi
CHP Bulanık İlçe Başkanlığına yeniden Şemsettin Onurel seçildi.
CHP Bulanık İlçe Başkanlığına yeniden Şemsettin Onurel seçildi.
İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Faaliyet raporları okunduktan sonra tek liste halinde yapılan seçimde Onurel, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Onurel, tekrar seçilmenin gururunu yaşadığını belirterek, yeni yönetimiyle partisine ve ülkeye hizmet edeceğini söyledi.
Kongreye, CHP İl Başkanı İsmail Adanur ve partililer katıldı.