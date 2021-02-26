CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, kentte partilerinde yaşanan istifaları değerlendirdi Açıklaması
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CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, kentte partilerinde yaşanan istifaları değerlendirdi Açıklaması

26.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:27
CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, kentte partilerinde yaşanan istifaları değerlendirdi Açıklaması

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP'de son günlerde yaşanan istifaların Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın isteği üzerine olduğunu bildirdi.

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP'de son günlerde yaşanan istifaların Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın isteği üzerine olduğunu bildirdi.

Karsu, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu'da, yayım yapan bazı basın organlarında "CHP'de istifalar olduğu ve Muharrem İnce'nin partisine mi geçecekleri?" şeklinde haberlerin çıktığını ifade ederek, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Özcan'ın belediyede partili çalışan istemediğini deklare etmesiyle birlikte partilerinde çok az sayıda istifa olduğunu aktaran Karsu, şunları kaydetti:

"Bu istifaların Muharrem İnce'nin kuracağı söylenen partiye katılımla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan bundan sonra Bolu Belediyesinde daha iyi hizmet vermek adına partili çalışan istemediğini belirtmiştir. O yüzden Bolu Belediyesinde çalışan çok az sayıda partilimiz istifa etmiştir."

Karsu, kendi partilerinde olduğu gibi diğer partilerden olan belediye çalışanlarının da istifa ettiğini öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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