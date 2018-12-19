CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Özcan, Kente Geldi

CHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, kente gelişinde partililer tarafından karşılandı.

CHP Parti Meclisi'nin (PM) dün gerçekleştirilen toplantısıyla Bolu Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Özcan, partisinin genel merkezindeki toplantısının ardından kente geldi.

Partililer tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Doğu Gişelerinde karşılanan Özcan, burada kendisini tebrik eden partililerle görüştü.

Özcan, daha sonra Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Bolu Belediyesi Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Aday tanıtım toplantısında partililere hitap eden Özcan, kendisinin en son 2009 yılında Bolu Belediye Başkan adayı olduğunu anımsatarak, aradan geçen yaklaşık 10 yıllık süre içinde 8 yıl milletvekilliği yaptığını ve devlet tecrübesi edindiğini ve belediyenin nasıl yönetileceğini çok iyi bildiğini anlattı.

Özcan, konuşmasının ardından CHP Bolu İl Yönetimi, Merkez İlçe Yönetimi ve ilçe belediye başkanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da aday tanıtım toplantısında Özcan'a eşlik etti.

Kaynak: AA