CHP Bodrum Kadın Kollarının Yeni Yönetimi Başkan Kocadon'u Ziyaret Etti

CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ile CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

CHP Bodrum Kadın Kolları yönetimini çiçeklerle karşılayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Başkan Emel Çakaoğlu ile ekibini tek tek tebrik ederek yeni dönemde yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. Başkan Çakaloğlu da bugüne dek sağlamış olduğu desteklerinden ötürü Başkan Kocadon'a teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Emel Çakaloğlu'na, CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Semahat Berber, Sayman Fatma Şahbaz, Sekreter Gülçin Kadıköy, Bilişim Sorumlusu Samuray Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Sabriye Cengiz, Nuray Ünal, Sebahat Damgacı, Saliha Toprak, Nuray Berberoğlu, Hatice Pehlivan, Aylin Öcal, Yüsra Miskioğlu, Şenay Cuma, Nuray Cömert, Nesrin Arda ve Taylan Keser eşlik etti. - MUĞLA