CHP Bitlis Kurultay Delegesi Uyanık: "Sandığı Koysunlar, Bir Bayram Havasında Kurultayımızı...

CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, CHP Genel Merkezinin olağanüstü kurultay kararına ilişkin, "Sandığı koysunlar, bir bayram havasında kurultayımızı toplasınlar. Sandıktan ne çıkarsa demokrasiye hepimiz biat edelim" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan olağanüstü kurultay açıklamasının ardından sabah saatlerinden itibaren Genel Merkez önünde oturma eylemi yapan CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, "Olağanüstü kurultayın toplanmasıyla ilgili biz 630 imza verdik. Bu imzalarımızın arkasında ısrarcı olacağız. Bugün burada bir oturma eylemi başlattık 6 kurultay delegesi arkadaşımızla sembolik olarak. Yarın çok sayıda kurultay delegemiz burada olacak. Biz sonuna kadar olağanüstü kurultayın toplanması için her türlü demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Genel Merkezin 569 imza olduğunu açıkladığını belirten Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"İmza çekenlerin olduğunu beyan ettiler. İlk başta kurultay delegesi arkadaşımızın notere hür iradesiyle gidip imza verip, imzasını gönderdikten sonra acaba hangi şartlarda bu imzalarını geri çekmiş olabilirler. Konuşulmayacak şeyler var bu konuda. Bunu basının önünde tartışmayı parti açısından doğru bulmuyorum. Genel Başkanımız bu konudan haberdar olmadığı için bu açıklamasıyla tezat düşünüyor gibi görüyorum. Eğer 569 delegemiz imza vermişse demek ki çoğunluk Genel Merkez tarafında kalıyor. Sandığı koysunlar, bir bayram havasında kurultayımızı toplasınlar. Sandıktan ne çıkarsa demokrasiye hepimiz biat edelim."

Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezine geldiklerini ve içeriye alınmadıklarını belirten Uysal, bu konuda da üzgün olduklarını söyledi. - ANKARA