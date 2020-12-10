CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "taciz" davasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "taciz" davasına devam edildi

10.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:55
CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılanmasına Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılanmasına Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

28. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin talimatı üzerine basın mensupları, gizlilik kararı olmamasına rağmen duruşmanın başında salona alınmadı. Bunun üzerine gazeteciler, mübaşir aracılığıyla duruşmayı izleme taleplerini hakime iletti.

Hakimin sadece iki basın mensubunun salona alınmasına izin vermesinin hemen ardından duruşma sona erdi.

Sanık avukatlarının katıldığı dava 25 Mart 2021'e ertelendi.

Sanık Uyanık'ın avukatı, mahkeme salonundan çıktığı sırada elindeki duruşma zaptını gazetecilere sallayarak "Artık alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede sanık Uyanık'ın, farklı zamanlarda H.D.C'yi taciz ettiği, ardından müştekiye şantaj yaptığı iddiası yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

İlgili Haberler

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi
Çelik - CHP'deki taciz iddiaları
Çelik - CHP'deki taciz iddiaları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Sermiyan Midyat
Spor Sinan Gümüş Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "taciz" davasına devam edildi - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:58:39. #1.14#
title