CHP BİNASINI İŞGAL EDEN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

18.10.2019 18:20

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasını işgal ederek pankart astıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Barış Harekatı'na verdikleri destek dolayısıyla CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasını, 16 Ekim günü işgal ederek yasadışı pankart açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 3'ü "Parti faaliyetini engellemek" suçundan tutuklanırken iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

Kaynak: DHA