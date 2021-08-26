CHP, "Bilişim Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenleyecek

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yarın Eskişehir'de "Bilişim Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlenecek.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yarın Eskişehir'de "Bilişim Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlenecek.

CHP'den yapılan açıklamada, "üreten bir Türkiye için istihdam çalıştayları" dizisine devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda yarın, 12.00-17.00 saatleri arasında, Eskişehir'de, "Bilişim Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" yapılacak.

Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, konuyla ilgili açıklamasında, gelecek süreçte en önemli gündemlerinin, istihdam odaklı üretim artışı olacağını belirtti.

Bu nedenle "istihdamı nasıl artırabiliriz?" sorusuna odaklandıklarını vurgulayan Taşkın, bugüne kadar tarım, engelliler, sanayi, medya ve kültür-sanat alanlarında istihdam çalıştayları düzenlediklerini hatırlattı.

Yüksel Taşkın, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda turizm, kadın, gençlik alanlarında istihdam çalıştayları düzenleyerek dizimize devam edeceğiz. Her çalıştayın ardından hazırlanan raporlarda ortaya konulan önerileri, düzenlenecek geniş bir kurultayla kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkemizin en önemli sermayesi insan sermayesi ve bilişim alanında da bu açıdan ciddi bir birikim oluşmuş durumda. Eskişehir'de sektör bileşenlerini dinleyeceğiz. CHP olarak istihdam odaklı üretimi arttırmak adına bilişim sektörüne dair nasıl bir strateji ve vizyon oluşturmamız gerektiği sorusuna bizzat muhatapları üzerinden yanıt arayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan