Chp, Bilgi Sistemleri Projeleriyle Tasarruf Sağladı

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi'nin (BİTEM), partinin maliyetlerinin azaltmak amacıyla hayata geçirdiği projelerle, yılda 3 milyon liradan fazla tasarruf sağlandığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP BİTEM, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger başkanlığındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar çeşitli firmalardan sağlanan bilgi teknolojilerine büyük kaynak aktaran CHP, özellikle 2015'ten sonra ise bu kaynaktan tasarruf etme yoluna girdi.

Aksünger tarafından oluşturulan ekip, gönüllülerin de desteği ile yürüttüğü çalışmalarla partinin veri tabanını güçlendirirken, yeni yazılımları da hayata geçirdi.

Ekip, ilk olarak 2010'da oluşturulan, parti içi işlemlerle raporlama özelliklerini kolay kullanılan ara yüzlerle sunmak üzere tasarlanan intranet'i geliştirdi. Donanım ve yazılım açısından Haziran 2015'te yenilen intranet tüm örgütün hizmetine açıldı.

Örgütün ihtiyaç duyduğu her türlü veriye kolay ulaşımı sağlamayı hedefleyen ve sürekli yenilenen sistemle yıllık yaklaşık 300 bin lira tasarruf elde edilmeye başlandı.

Mükerrer yazılımın önüne geçildi, bürokrasi azaldı

Üyelik Yönetim Sistemi'ni de yenileyen CHP, üyelerle ilgili tüm işlem ve üye takip aşamalarını aynı çatı altında topladı. Burada mükerrer yazılımların önüne geçilerek üyelikle ilgili işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlandı. Bu işlemle üyelikle ilgili bürokrasi ve evrak kullanımı da azaldı.

İletişim yönetim sisteminde de yeniliğe giden CHP BİTEM, mail ve SMS anlaşmalarını yeniledi. Yenilenen sistem ve çeşitli operatörlerle yapılan anlaşmalar ile Genel Merkezde yüzde 32, örgütlerde ise yüzde 90'a varan fiyat avantajları elde edildi.

Partinin toplu SMS anlaşmalarıyla elde ettiği tasarrufun ise yıllık 800 bin lira olduğu belirtildi.

Bin 100'e yakın internet sitesi

CHP BİTEM, kurumsallıktan uzak, değişmeyen tasarım ve eskiyen alt yapısıyla ihtiyaca cevap vermeyen internet sitelerini de yeniledi.

Genel merkez başta olmak üzere, genel başkan yardımcılıkları, kadın ve gençlik kollarıyla örgütün internet sitelerini yeniden ele alan BİTEM, bugün tamamı merkezi servis sunucularından servis edilen bin 100'e yakın internet sitesi sahibi oldu.

Uygulama ile örgütün web barındırma, web tasarımı, alan adı yönetimi, bakım gibi ürün ve hizmetlere ayırdığı bütçe tamamen ortadan kalkarken, yıllık yaklaşık 2 milyon gibi bir rakam da tasarruf edildi.

CHP NET, CHP Mobil, gibi farklı uygulamaları da bulanan partinin bu uygulamalardan yılda elde ettiği gelir ise toplamda 3 milyon lirayı aşmış oldu.