CHP Bilecik Milletvekili Tüzün'den Bilecik Belediyesinde rüşvet alan kişinin suçüstü yakalanmasına ilişkin açıklama - Haberler
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CHP Bilecik Milletvekili Tüzün'den Bilecik Belediyesinde rüşvet alan kişinin suçüstü yakalanmasına ilişkin açıklama

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün'den Bilecik Belediyesinde rüşvet alan kişinin suçüstü yakalanmasına ilişkin açıklama
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kentte devam eden bir AVM inşaatının belediyedeki işlemlerini takip etmek için 200 bin dolar rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan Bilecik Belediyesi iştiraklerinden bir firmanın yönetim kurulu başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

BİLECİK (AA) - CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kentte devam eden bir AVM inşaatının belediyedeki işlemlerini takip etmek için 200 bin dolar rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan Bilecik Belediyesi iştiraklerinden bir firmanın yönetim kurulu başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik Belediyesinde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarını yapabilmek için soruşturmanın bitmesi gerektiğini kaydeden Tüzün, "Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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