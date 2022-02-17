CHP, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti - Haberler
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CHP, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti

AA, Enes Kaplan - Politika
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CHP, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik Belediyesinde yargıya intikal eden soruşturma süreci ile Belediye Başkanı Şahin hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların, Genel Merkez tarafından hassasiyetle takip edildiğini ifade etti.

Bu kapsamda, partinin Yerel Yönetimler Heyetinin yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bölgeye gönderildiğini aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur. Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

AA / Enes Kaplan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Disiplin Kurulu, Semih Şahin, Bilecik, Politika, Haberler

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