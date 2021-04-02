CHP Beyşehir Teşkilatı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
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CHP Beyşehir Teşkilatı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
CHP Beyşehir Teşkilatı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyşehir İlçe Teşkilatı tarafından ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımında bulunuldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyşehir İlçe Teşkilatı tarafından ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımında bulunuldu.

CHP Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt, yaptığı açıklamada, partili 8 yardımseverin maddi destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketlerini ulaştırdıklarını belirtti.

Şenyurt, "Bu kapsamda yerel küçük esnaflarımızdan 120 gıda paketi tedarik edip, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar götürdük. Geçirdiğimiz bu zor günlerde, vatandaşlarımızın yüzlerinde bir gülümseme oluşturabildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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