CHP Beyşehir İlçe Teşkilatı'ndan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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CHP Beyşehir İlçe Teşkilatı'ndan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

11.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:32
CHP Beyşehir İlçe Teşkilatı'ndan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

CHP Beyşehir İlçe Başkanlığı, Beyşehir'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

CHP Beyşehir İlçe Başkanlığı, Beyşehir'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

CHP İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt, yaptığı açıklamada, hayırsever bir partili tarafından finanse edilen organizasyonla başlattıkları kampanya çerçevesinde, 156 ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Yardımsever partiliye ilçe örgütü adına teşekkür ettiklerini bildiren Şenyurt, şunları kaydetti:

"Bu yardım poşetlerini partili, partisiz gözetmeksizin elimizde listesi bulunan ilçemizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Şubat ayında benzer bir organizasyonu tekrar yapmayı planlıyoruz ki, bu konuda geri dönüşler çok iyi oldu. Burada altını çizmek istediğimiz şey, biz bunu ilçe örgütü olarak yapıyoruz ama kesinlikle ve kesinlikle siyasi kimlik ayırt etmeden bu organizasyonu tamamlıyoruz. Bundan sonraki kampanyalarda da öncelikle ihtiyaç sahibi kimse onlara bu yardımları ulaştıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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