CHP, Beypazarı'nda kurulması planlanan biyokütle enerji elektrik üretim santrali karşı açıklama yaptı

CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, Ankara Valiliği'nin çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına ilişkin ÇED raporuna onay verdiği Karaşar Mahallesi Kirazyanı mevkisine yapılması planlanan biyokütle enerji elektrik üretim santrali kurulmasına karşı olduklarını söyledi.

CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, Ankara Valiliği'nin çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına ilişkin ÇED raporuna onay verdiği Karaşar Mahallesi Kirazyanı mevkisine yapılması planlanan biyokütle enerji elektrik üretim santrali kurulmasına karşı olduklarını söyledi.

Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi 1650 rakımlı Kirazyanı mevkisi üzerine kurulması planlanan santrale ilişkin CHP ilçe teşkilatının harekete ifade edildi.

CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, "Yayla böylesinde bir tesisin kurulması ve Ankara Valiliği tarafında da 'çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir' onayı verilmesi, o bölgenin doğasının ve ekolojik dengesinin bozulmasına sebebiyet verir." dedi.

Biyokütle enerji elektrik üretim santralinin kurulmasının çevre felaketi oluşturacağını iddia eden Kostak "Yatırıma teşvik verildiği için işletmecinin tek düşüncesi maddi gelirdir. Bu tarz işletmelerin üretimi sadece orman atıklarıyla tamamlanamadığı için katı ya da sıvı taşıma karma kentsel atıklarla desteklemektedir. Eski beldelerimizden Karaşar mahallemiz yaylarıyla, ormanıyla, doğasıyla bitki türleriyle, hayvancılığıyla tartışılmaz kıymetli bir bölgemizdir." şeklinde konuştu.