CHP Besni İlçe Teşkilatından Eğitime Katkı

CHP Besni İlçe Teşkilatının eğitime katkısı sürüyor.

CHP Besni İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları tarafından hazırlanan "Bir Öğrenci Bin Hayat" adlı proje kapsamında öğrencilere yardımda bulunuldu. Besni'de ki Safyün Hatice Gölbaşı Okulunda okuyan 300 öğrenciye kitap ve kırtasiye paketi dağıtıldı.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, kadın ve gençlik kollarının yürüttüğü projeden dolayı tebrik etti. - ADIYAMAN