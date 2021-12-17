CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Kayseri'de başlıyor

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim belediyelerimiz pandemi sürecinde, doğal afetlerde, ekonomik buhran şartlarında vatandaşımızın yanında oldu. Vatandaşımız ekmek derdine düşmüşken bizim belediyelerimizin toplumu kandıran çılgın projelere ayıracak tek kuruşu yoktur." dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Kayseri'de düzenlenecek Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin bir otelde basın toplantısı düzenleyen Torun, etkinliğin yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacağını bildirdi. Çalıştay da belediye başkanlarının farklı konu başlıklarını ele alacaklarını aktaran Torun, alanlarında uzman isimlerin katılımcılara bilgi vereceğini, 19 Aralık'ta da bir panel gerçekleştirileceğini söyledi.

Temel amaçlarının CHP belediyelerinin başarılı hizmetlerini artırmak ve vatandaşın derdine çözüm bulmak olduğunu ifade eden Torun, siyasi iktidarın yanlış politikalarının vatandaşları ağır bir ekonomik buhranla karşı karış bıraktığını savundu.

İşçinin, emeklinin, memurun, sanayicinin ve çiftçinin artık önünü göremediğini öne süren Torun, "Bizim belediyelerimiz pandemi sürecinde, doğal afetlerde, ekonomik buhran şartlarında vatandaşımızın yanında oldu. Vatandaşımız ekmek derdine düşmüşken bizim belediyelerimizin toplumu kandıran çılgın projelere ayıracak tek kuruşu yoktur. Bizim belediyelerimiz vatandaşın öncelikli sorunlarını çözmek için çalışmakta ve çalışmaya devam edecektir. Pandemi sürecinde onlar 5 maskeyi dağıtamazken bizim belediyelerimiz 5 milyon haneye her türlü yardımı götürdü." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin projeleri

Torun, CHP'li belediyelerin "askıda fatura", "halkın bakkalı", "veresiye defteri" gibi uygulamalarla halkın dayanışmasını örgütlediğini, sadece bu kampanyalarla şu ana kadar yüz binlerce vatandaş için 120 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

CHP'li belediyelerin hizmetlerini anlatan Torun, şöyle devam etti:

"Onlar yurt dışından dolarla ağaç alırken bizim belediyelerimiz yerli üreticilerimize 5 milyar TL'yi aşan destek verdi. İktidar şu zor günlerde vatandaşın derdini unuttu ama bizim belediyelerimiz "kara kış fonu" kurdu. Bu fon sayesinde sadece 1 ay içinde 1 milyonu aşkın vatandaşımıza 160 milyon TL destek sağlandı. İhtiyaç sahiplerinin faturaları ödendi, gıda yardımları, ısınma yardımları yapıldı, öğrencilerimize eğitim desteği verildi. İktidar sahipleri belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için her türlü haksızlığa başvurdu. Milletimiz de tüm bu haksızlıklara şahit oldu ama bizim belediyelerimiz bunlara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri halkımıza ulaştırdı. Şimdi Kayseri'deki çalıştayda bu hizmetleri büyütmenin ve daha çok insana ulaşmanın yollarını arayacağız."

Açıklanan yeni asgari ücreti de değerlendiren Torun, 2019 yılında siyasi iktidarın asgari ücreti 2 bin 20 TL olarak belirlediğini, 2019 seçimlerinde CHP'li tüm belediyelerde en düşük ücreti 2 bin 200 TL olarak uyguladıklarını hatırlattı.

2020 yılında asgari ücretin 2 bin 324 TL olarak açıkladığına işaret eden Torun, şunları kaydetti:

"Biz 2020 yılında tüm belediyelerimizde en düşük maaşı 2 bin 500 TL olarak belirledik. 2021 yılında asgari ücret iktidar tarafından 2 bin 825 TL olarak açıklandı, biz tüm belediyelerimizde işçilerimize en düşük 3 bin 100 TL verdik. 2022 yılına geldik, siyasi iktidar asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak duyurdu, Sayın Genel Başkan'ımız dün akşam müjdeyi verdi, '1 Ocak 2022 tarihi itibariyle tüm CHP'li belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak' diye ifade etti. Yeterli imkanı olan belediyelerimiz zaten şu anda bu rakamın da üstünde asgari ücret uygulamaktadır. CHP, iktidarın kötü yönetimine karşı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Önümüzdeki yerel seçimlerde milletimizin desteğiyle Kayseri'yi aldığımızda bu kadim kentimizi de sosyal demokrat belediyecilikle buluşturacağız."

Basın toplantısına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer CHP'li belediye başkanları da katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ile İmamoğlu ve bazı belediye başkanları, 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının 5. yılı nedeniyle saldırının yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret etti. Şehitleri anan Torun ve beraberindekiler, dua edip durağa karanfil bıraktı.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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