CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Fındığın bugün tarlada çiftçiye maliyeti 13-14 lira civarında. Aslında biraz gecikmiş olsa da geçen seneye göre fındık fiyatının açıklanması doğru. Henüz tam bir hasat zamanı başlamadı. Dolayısıyla fındık fiyatlarının bu şekilde açıklanması uygun ama fiyatın uygun olup olmadığını tartışalım." dedi.

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir termal otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayda Türkiye ve yapacakları işlerle ilgili beyin fırtınası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalıştayda Türkiye'ye ve yeni üretimlere dair önemli sonuçlar çıkacağını vurgulayan Sarıbal, bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunacaklarını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının birkaç ay önce Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 10 milyon lira kar ettiğini açıkladığını anımsatan Sarıbal, "Ne yazık ki TİGEM, birkaç gün önce bir açıklama yaparak 7,5 milyon lira zarar ettiğini açıkladı. Bakanlık kendi uhdesinde olan bir birimin zarar mı kar mı ettiğini bile bilmiyor. Ne yazık ki geldiğimiz nokta bu." diye konuştu.

Sarıbal, uzun bir zamandan sonra Tarım ve Orman Şurası'nın alelacele toplanıp bakanlık görüşünün ardından ertelendiğini dile getirdi.

Yaklaşık iki ay önce "Tarımda Milli Birlik Projesi"nin açıklandığını hatırlatan Sarıbal, "O projeye göre, Türkiye tarımı, 'Semerak' adıyla bir şirkete verilecekti. O şirket de tarımla ilgili bütün üretim, tüketim, planlama, ithalat, ihracat ile bakanlık ve personele dair her şeyi yapacaktı. Tepkiler geldi, reaksiyonlar yükseldi ve iktidar geri adım atarak bunu ertelemek üzere üzerini kapattı ama orada 'sonbaharda şurayı toplarız, bu konuyu değerlendiririz.' dediler. O yüzden alelacele şurayı topladılar. Bakan görüştü ve çekti gitti." ifadesini kullandı.

Fındık taban fiyatının açıklamasını da değerlendiren Sarıbal, şunları kaydetti:

"Giresun tipi fındık için kilogramı 17 lira, Giresun dışında üretilen fındık için ise 16,5 lira gibi bir rakam söylendi. Fındığın bugün tarlada çiftçiye maliyeti 13-14 lira civarında. Aslında biraz gecikmiş olsa da geçen seneye göre fındık fiyatının açıklanması doğru. Henüz tam bir hasat zamanı başlamadı. Dolayısıyla fındık fiyatlarının bu şekilde açıklanması uygun ama fiyatın uygun olup olmadığını tartışalım. Son 5 yıl ortalamasına bakılırsa fındığın fiyatı 3,3 dolara gelmiş durumda. Bugün açıklanan fiyat, ne yazık ki 3 dolar seviyesinde. Dolayısıyla fiyatlarda bir gerileme ve azalma var. Ancak, fındığın tümünü Toprak Mahsulleri Ofisi alacak mı almayacak mı? Bu açıklama henüz yapılmadı. Ne kadar alacaklar? Ne kadar sürede alacaklar? Hiçbir açıklama yok."

Kaynak: AA