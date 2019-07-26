CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "2019 yerel seçimleri, zorlu ve sancılı bir yarış oldu. 31 Mart ve 23 Haziran'da Türkiye son derece önemli bir sınavdan geçti. CHP, bu yarıştan en başarılı parti olarak çıktı. Partimiz oy eşiğini yükseltti. Çıtayı yukarı taşıdı." dedi.

Torun, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir termal otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, toplantıda birlikte üretecekleri ortak akıl ile düşünüp önlerindeki zorlu 5 yıl için yollarını çizeceklerini söyledi.

Birlikte düşünen, karar alan ve uygulayan yönetim anlayışı vizyonuyla hareket edeceklerini belirten Torun, "2019 yerel seçimleri, zorlu ve sancılı bir yarış oldu. 31 Mart ve 23 Haziran'da Türkiye son derece önemli bir sınavdan geçti. CHP, bu yarıştan en başarılı parti olarak çıktı. Partimiz oy eşiğini yükseltti. Çıtayı yukarı taşıdı. Artık, Türkiye'nin nüfusu en çok, ekonomisi en büyük ve kentleşme seviyesi en gelişmiş şehirlerinin yerel yönetimleri CHP'dedir." diye konuştu.

"Güçlü bir CHP ile genel seçimlere hazırlanacağız"

Torun, Ankara ve İstanbul'da büyükşehir belediyelerini alarak büyük bir psikolojik üstünlük ele geçirdiklerini savundu.

İstanbul seçiminin haksız, hukuksuz ve etik dışı iptali karşısında gösterdikleri serin kanlı tutum ve öz güvenle ahlaki üstünlüğü ele geçirdiklerini aktaran Torun, şöyle devam etti:

"Öncelikle hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Başta Sayın Genel Başkanımız ve bu başarıda imzası olan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Ortak akla, kazandığımız bu psikolojik ve ahlaki üstünlüğe, önümüzdeki dönemde iş birliği, dayanışma ve birlikte öğrenme gibi kolektif ve uyumlu çalışma gücünü de ekleyeceğiz. Daha güçlü bir CHP ile genel seçimlere hazırlanacağız."

Seçmenin kendilerine güvendiğini ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Bizden beklentileri ise çok yüksek. Belediyelerdeki başarımız genel seçimlerde de başarıya götürecektir. Belediye başkanları olarak sizlere çok büyük görevler düşüyor. Partimizin doğrudan halk nezdinde temsilcileri, elçileri, vitrini, sorumlusu ve görevlisi sizlersiniz. Gerçekten bizi başarıya taşıyacak olan sizlersiniz. Bu aynı zamanda partimizin ilkelerini yerelde yurttaşlarımıza göstermek için de çok önemli bir fırsattır. Geliştireceğimiz kapsayıcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile seçmenlerin güvenini kalıcı hale getireceğiz. Genel merkez olarak da sorumluluğumuzun farkındayız. Belediyelerimizin yanında olacağız. Bu süreçte çok titiz bir çalışma yürüteceğiz."

Kaynak: AA