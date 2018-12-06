CHP, belediye başkan adaylarının bir kısmını açıkladı

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Hatay, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Aydın 'da mevcut adaylarla devam edeceğiz" dedi.

CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına ardından da Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Parti meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın açıklamasında bulundu. Torun, adayların seçim kampanyalarında bir arada yaşamı garanti edecek çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Torun, parti olarak acele etmeden, plan program dahilinde adayları açıklamaya devam edeceğini kaydetti. "Biz adaylarımızı bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak söze bırakmıyoruz. Adaylarımızı seçmenlere soruyoruz, stklara soruyoruz, parti üyelerine, yöneticilere soruyoruz. Türkiye toplumu demokrasiden asla vazgeçmeyecek" şeklinde konuştu.

Bu kapsamda mevcut büyükşehir adayları; Hatay: Lütfü Savaş, Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen, Muğla: Osman Gürün, Tekirdağ: Kadir Albayrak, Aydın: Özlem Çerçioğlu olarak belirlendi. Diğer adaylar ise şu şekilde:

"Mardin: Süleyman Sarı ve Malatya: Soner Gökçe, Edirne: Recep Gürkan, Sinop: Barış Ayhan, Çanakkale: Ülgür Gökhan, Karaman: Emin Ege, Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu, Sinop: Barış Ayhan, Tunceli: Yusuf Kenan Aydın, Bilecik: Semih Şahin, Ardahan: Faruk Demir."