Son Dakika! CHP, Kritik Kentlerde Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı! İşte Netleşen İller
Son dakika! CHP, Edirne, Hatay, Sinop, Çanakkale, Eskişehir, Karaman, Kırşehir, Mardin, Muğla, Tunceli, Aydın, Ardahan, Bilecik, Malatya ve Tekirdağ belediye başkan adaylarını açıkladı.
Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün 14 adayını daha açıklayan AK Parti'nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'de (CHP) bazı adaylarını açıkladı. Açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz yaptı.
6 BÜYÜKŞEHRİN 5'İNDE MEVCUT BAŞKANLARLA DEVAM KARARI
CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. PM, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı. CHP MYK'dan geçen liste, PM'nin onayına sunuldu. CHP, 6 büyükşehrin 5'inde mevcut başkanlarla devam etme kararı aldı.
İL İL CHP'NİN ADAYLARI
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Özlem Çerçioğlu
Ardahan: Faruk Demir
Bilecik: Semih Şahin
Edirne: Recep Gürkan
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Lütfi Savaş
Sinop: Barış Ayhan
Çanakkale: Gökhan Ülger
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yılmaz Büyükerşen
Karaman: Emin Ege
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Süleyman Sarı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Osman Gürün
Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Tunceli: Yusuf Kenan Aydın
Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Soner Gökçe
Tekirdağ: Kadir Albayrak