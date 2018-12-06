Son Dakika! CHP, Kritik Kentlerde Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı! İşte Netleşen İller

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün 14 adayını daha açıklayan AK Parti'nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'de (CHP) bazı adaylarını açıkladı. Açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz yaptı.

6 BÜYÜKŞEHRİN 5'İNDE MEVCUT BAŞKANLARLA DEVAM KARARI

CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. PM, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı. CHP MYK'dan geçen liste, PM'nin onayına sunuldu. CHP, 6 büyükşehrin 5'inde mevcut başkanlarla devam etme kararı aldı.

İL İL CHP'NİN ADAYLARI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Özlem Çerçioğlu

Ardahan: Faruk Demir

Bilecik: Semih Şahin

Edirne: Recep Gürkan

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Lütfi Savaş

Sinop: Barış Ayhan

Çanakkale: Gökhan Ülger

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yılmaz Büyükerşen

Karaman: Emin Ege

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Süleyman Sarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Osman Gürün

Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Tunceli: Yusuf Kenan Aydın

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Soner Gökçe

Tekirdağ: Kadir Albayrak