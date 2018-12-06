CHP Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde 17 il ve büyükşehir ile birlikte 212 belediye başkan adayını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bugün parti genel merkezinde yapılan MYK ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP'nin zor zamanların serinkanlı ve kurtarıcı gücü olduğunu belirten Torun şöyle konuştu:

"Türkiye'yi çok partili sisteme taşımış partidir. Bugün de demokrasinin sigortası konumundadır. Bunun için CHP acele etmeden telaşlanmadan bir program, plan ve amaç dahilinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam edecektir. CHP açıklamada acele etmiyor. CHP'de panik yok. CHP'nin olduğu yerde kriz olmaz demokrasi olur. Biz adaylarımızı bir kişinin 2 dudağı arasından çıkacak söze bırakmıyoruz. Adaylarımızı seçmenlere soruyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına soruyoruz. Muhtarlara ve parti üyelerimize, yöneticilerimize soruyoruz ve parti organından topladığımız bilgileri tartışıyoruz. Biz vaat ettiğimiz demokrasiyi parti içinde de hayata geçiriyoruz. Adaylarımızı tek elden atama yapma baskısı altına alarak, bizi kendi otoriter anlayışına benzetmeye çalışıyorlar. Bizi kendilerine benzetemeyecekler. Ne CHP ne de seçmenler onların tehditlerine, şantajlarına boyun eğmeyecek."

'AK PARTİ'DE SİYASET YAPAN HERKESİN KADERİ TEK BİR KİŞİNİN 2 DUDAĞI ARASINDA'

Türkiye toplumunun demokrasiden asla vazgeçmeyecek olduğunu vurgulayan Torun konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu tersine çeviren bir seçim oldu. Karar alma mekanizması tek elde toplandı. Bakanlar artık tek kişi tarafından atanmışlardan oluşuyor. Bakanların her biri atanmış bir memur. Hatta bu şartlarda aday olmak istemeyenleri tehditle şantajla aday olmaya zorluyorlar. Hem partilerindeki yöneticilerin hem de seçmenlerin iradelerini tehditle, şantajla teslim almaya çalışıyorlar. AK Parti şimdi de belediye başkanlarını atanmış memur haline getirmeye çalışıyor. Halk tarafından seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor ve yerlerine atanmış memurlar getiriyorlar. AK Parti'de siyaset yapan herkesin kaderi tek bir kişinin 2 dudağı arasında. AK Parti sadece bakanları ve belediye başkanlarını memurlaştırmakla yetinmiyor seçmenleri de memurlaştırmaya çalışıyor. Seçmenleri, 'benim atadığım adayları seçmezsen senin seçtiğin belediyeyi parasız bırakırım, elini kolunu bağlarım' diye tehdit ediyor. Bunun benzerini geçmişte yaşamıştık."

"ÖNCELİKLİ AMACIMIZ DEMOKRASİ VE EKONOMİNİN YIKILMASINI ENGELLEMEK'

"AK Parti tüm ülkenin kaderini tek bir kişinin iradesine bırakıyor" diyen Torun sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak o da başka bir irade tarafından teslim alınıyor. Zorla yüzde 10 barajını geçen bir partinin başkanı AK Parti Genel Başkanı'nın iradesini teslim alıyor. Onun görevden aldığı belediye başkanlarını bu kez 'ben aday gösteririm' diye tehdit ederek aynı tehdit yöntemiyle AK Parti'nin iradesini teslim alıyor. Tüm ülkenin kaderini birbirine şantaj yapan 2 kişinin siyaset oyunuyla teslim alıyorlar. Öncelikli amacımız ekonomi ve demokrasinin yıkılmasını engellemek. Demokrasiyi şehirlerden yeniden inşa etmektir. Çünkü demokrasi kaybettikçe ekonomi de kaybediyor. Ekonomik kriz şehirleri yaşanmaz hale getiriyor. AK Parti doları faizi konuşarak yalanlarına kılıflar uyduruyorlar."

CHP'NİN 17 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Torun'un açıkladığı, CHP'nin 17 büyükşehir belediye başkan adayının isimleri şöyle:

Aydın-Özlem Çerçioğlu

Eskişehir-Yılmaz Büyükerşen

Muğla-Osman Gürün

Tekirdağ-Kadir Albayrak

Hatay-Lütfü Savaş

Mardin-Süleyman Sarı

Malatya-Soner Gökçe

Ardahan-Faruk Demir

Bilecik-Semih Şahin

Çanakkale-Ülgür Gökhan

Çankırı-Mustafa İbişoğlu

Çorum-Özgür Kılıç

Edirne-Recep Gürkan

Karaman-Emin Ege

Kırşehir-Selahattin Ekicioğlu

Sinop-Barış Ayhan

Tunceli-Yusuf Kenan Aydın

- Ankara