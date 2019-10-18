CHP belde teşkilatında istifalar

18.10.2019 14:49

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 29 parti üyesi istifa etti.

CHP Belde Başkanı Cengiz Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifaların daha da artacağını savundu.

Üstün, istifaların nedenini şöyle açıkladı:

"Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcıları, Dodurga belde örgütünü yok saydılar. Bu itibarsızlaştırma çalışması ve benim meclis üyelerim ve örgütümüz üzerinde kabullenmesi mümkün olmayan bir durum oluşturmuştur. Bilinmelidir ki benim ve meclis üyesi arkadaşlarımın hem örgütümüze hem de Dodurga halkına karşı sorumluluğumuz vardır. İstifamızın tek sebebi Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve süreci kabullenen Bozüyük CHP ilçe başkanı ile üst yönetimidir."

Belde Başkanı Cengiz Üstün ile birlikte eski Belde Belediye Başkanı Selim Temel, eski iki belde başkanı, 3 asil ve 3 yedek belediye meclis üyesi dahil olmak üzere toplam 29 kişinin CHP'den istifa ettiğini dile getiren Üstün, bu sayının artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA