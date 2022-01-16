CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel son yolculuğuna uğurlandı

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel son yolculuğuna uğurlandı
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel'in cenazesi toprağa verildi.

BAYBURT (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel'in cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Erel (61) için Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Erel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, siyasi parti temsilcileri, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Erel'in cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Esentepe Mahallesi'ndeki Yeni Garipler Mezarlığı'na defnedildi.

CHP'li belediye başkanları, buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu

CHP'li belediye başkanları, buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu

 CHP Parti Meclisi toplantısında, temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararı alındı.

CHP Parti Meclisi toplantısında, temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararı alındı.
AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel'in cenazesi toprağa verildi.

title