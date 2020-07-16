CHP, baro düzenlemesini AYM'ye götürdü
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CHP, baro düzenlemesini AYM'ye götürdü

CHP, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren çoklu baro düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP, baro düzenlemesini AYM'ye götürdü
16.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:09

CHP, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren çoklu baro düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AYM'ye yaptıkları başvurunun ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Altay, kanun teklifinin büyük bölümünü Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle yürürlüğün durdurulması bakımından yüksek yargıya taşıdıklarını söyledi. Altay, "Bugünkü başvurumuz, yargının bağımsızlığının ve adil yargılamanın ortadan kaldırılmasına yönelik, sadece yargıyı değil, milleti de kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik çok ama çok olumsuz hükümleri barındıran barolar ile ilgili Avukatlık Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin iptaline yöneliktir. Biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir" dedi.

Meclis İçtüzüğü'nün 26 ve 36'ncı maddelerinin açıkça çiğnendiğini ve 48 saatlik süre geçmeden komisyonun toplandığını belirten Altay, "Biz bunun adına 'eylemli içtüzük' ihlali diyoruz ve bu eylemli içtüzük ihlali oluşturularak Meclis'te yapılan kanunların hükümsüz olduğunu, yok hükmünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eylemli içtüzük ihlali nedeniyle kabul edilen teklifin tümünün iptalini istedik" diye konuştu.Kanunun 15'inci maddesine yönelik güçlü bir itirazlarının da olduğunu vurgulayan Altay, "Bu da 2 bin avukatın baro kurabilmesidir. Baroların temel görevi hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaktır. Aynı yargı çevresinde iki baronun örneği yok. İstanbul'da 23 baro olabilir bu teklif Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmezse. Ankara'da 8, İzmir'de 4 baro kurulabilir. 'Ne var bunda' denebilir. Barolar arası oluşacak ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet düzeni, disiplini ve meslek ahlakını ortadan kaldırır. Ayrıca farklı dinsel, etnik, ideolojik ve hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak yeni barolar adliyeleri çatışma ve ayrışma merkezine dönüştürür ki bu da adil yargılama imkanını zaten ortadan kaldırır" görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, "Bu teklif baroları siyasi birer enstrüman aracına dönüştürür. Bu Türkiye'yi bölmektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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