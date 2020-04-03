CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, sağlık çalışanlarını ziyaret etti CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, ve eşi Aylin Panç Bandırma Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, ve eşi Aylin Panç Bandırma Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarına moral vermek için gerçekleştirilen ziyarette, Selim Panç'ın eşi Aylin Panç, evde yaptığı kek ve kurabiyeleri ikram etti.

Selim Panç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendim de hekim olduğum için nöbetin nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyorum. Bu tür hatırlanmalar büyük bir moral, motivasyon olur. Biz ilçe örgütü olarak, hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin ve sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA