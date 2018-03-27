CHP Aydın İl Teşkilatının Hedefi Seçimlerde Tüm İlçelerde Kazanmak

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Aydın'da 17 ilçeyi de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halka dokunan hizmet anlayışıyla kazanacak. Esas karneyi 2019'da halk size verecek." dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır parti il binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediyesinin birçok projeyi hayata geçirdiğini, yapılmayan birçok projenin ise ilgili kurumların engellemesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Büyükşehir belediyesinin ilçelerde hayata geçirdiği projelere ilişkin tek tek açıklama yapan Çankır, gündemin ve halkın beklentilerinin değişmesiyle yeni projelere ihtiyaç duyulduğunu, bunların da projelendirmelerinin yapıldığını ve hayata geçirildiğini belirtti.

Çankır, şunları kaydetti:

"Aydın'da 17 ilçeyi de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halka dokunan hizmet anlayışıyla kazanacak. Esas karneyi 2019'da halk size verecek. Aydın halkı tasdiknameyi elinize sunacak. Biz CHP belediyeleri, yaşanan bir Aydın yaşanan bir Türkiye için halkımızı dinleyen bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Toplantıya, CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş ve partililer katıldı.