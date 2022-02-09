CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Aydın'da CHP İl Teşkilatı, elektrik zammına tepki gösterdi.

Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan CHP İl Teşkilatı, elektrik zammına tepki gösterdi. İl Başkanı Ali Çankır, "Elektrikte kademeli zamların mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır' diye defalarca uyarılarda bulunduklarını belirten Çankır, "Defalarca 'Düşük kademe, zam yapılmadan en az 230 kilovatsaat olmalıdır' diye uyardık. Ama değişen hiçbir şey olmadı" diye konuştu.

"Dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır"

"4 kişilik bir ailenin 230 kilovat/saat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta ise 330 lira olacak" diye devam eden Ali Çankır, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz, elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır" dedi.

Elektrik ve doğalgazdaki zamların geri çekilmesini, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmesini ve oluşan farkların geri ödenmesini isteyen Başkan Çankır, "KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır" ifadelerini kullandı. - AYDIN