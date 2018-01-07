CHP Aydın İl Başkanlığı Görevine Çankır Seçildi

CHP Aydın İl Başkanlığı görevine Ali Çankır seçildi.



Atatürk Spor Salonunda yapılan CHP Aydın İl Kongresi'nde, Çankır başkanlığında hazırlanan tek listeyle seçime gidildi.



Çankır, kongrede 328 oyla başkanlığa seçildi.



Kongre sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çankır, yoğun bir katılımla kongre gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.



Çankır, mazbatasını aldıktan sonra hemen ilçe başkanlarıyla 2019 seçimleri hazırlıklarına başlayacaklarını ifade ederek, "2019 yerel seçimlerini çok önemsiyoruz. 17 ilçenin 17'sini almaya talibiz. Büyükşehiri de 150 bin oyla almayı öngörüyoruz." dedi.