CHP Aydın İl Başkanı Çankır, vatandaşa hak arama yollarını anlatacaklarını açıkladı

AYDIN (İHA) - Temel hak ve hürriyetlerin doğuştan kazanıldığını vurgulayan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yaptığı basın açıklamasında insan haklarına dikkat çekerek, vatandaşlara hak arama yollarını, haklarını anlatacaklarını belirtti.

CHP Aydın İl Başkanlığı, 81 il örgütü ile eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklamasıyla insan haklarına dikkat çekti. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İl Başkanlığı Binası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında insanlığın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin tüm dünyada kabul ve ilan edilişinin 73. yılında olduklarını ifade etti.

Ülke genelinde dağıtacakları "Benim Hakkım" broşürleri ile vatandaşlara haklarını, hak arama yollarını anlatacaklarını sözlerine ekleyen Çankır; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve adalete susamış milyonların desteğiyle hala sürmekte olan "hak, hukuk, adalet" mücadelemize tüm kadrolarımızla, hak bilincinin güçlenmesi için yurdun dört bir yanında devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu amaçla, hak mücadelemizi halkın içinde halkla birlikte büyütmek hedefi ile 'Benim Hakkım' broşürlerimizle bugün 81 ilde hep birlikte sahadayız. Tüm illerde vatandaşlara haklarını, hak arama yollarını anlatacağız. Sunulan hizmetlerin hiçbir siyasi partinin lütfu olmadığını, bunların anayasal güvence altında olduğunu ve aynı zamanda devleti yönetenlerin görevi olduğunu anlatacağız. Eğitimin, sağlığın, barınmanın, gıdanın, çalışmanın, düşünce ve ifade özgürlüğünün, şiddetsiz bir toplumun var olabilmesi için CHP olarak hak odaklı, çözüm içeren politikalarla hareket edeceğiz. Bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının, yoksulluk içindeki çocuklarının, işsizlerinin, memurlarının, emeklilerinin, işçilerinin, çiftçilerinin, esnafının hak mücadelelerini güçlendireceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından CHP'li gençler, Atatürk Kent Meydanı'nda 81 ilde eş zamanlı olarak vatandaşlara "Benim Hakkım" broşürleri dağıttı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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