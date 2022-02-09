CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, son dönemdeki elektrik zamlarına tepki gösterdi.

AYDIN (AA) - CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, son dönemdeki elektrik zamlarına tepki gösterdi.

Parti üyeleri ve bazı STK temsilcileriyle Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapan Çankır, elektrik başta olmak üzere bir çok alandaki zamların dar gelirli vatandaşları zorladığını belirtti.

"Kara kış fonu" önerisinin elzem olduğunu ve ihtiyaç sahiplerine fatura desteğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Çankır, parti olarak bu konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Sivil Toplum Kuruluşları, Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title