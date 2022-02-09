CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi

AYDIN (AA) - CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, son dönemdeki elektrik zamlarına tepki gösterdi.

Parti üyeleri ve bazı STK temsilcileriyle Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapan Çankır, elektrik başta olmak üzere bir çok alandaki zamların dar gelirli vatandaşları zorladığını belirtti.

"Kara kış fonu" önerisinin elzem olduğunu ve ihtiyaç sahiplerine fatura desteğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Çankır, parti olarak bu konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.