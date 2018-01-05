CHP Aydın İl Başkan Adayı Çankır'dan Didim'e Ziyaret

7 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak olan CHP Aydın İl Kongresi öncesi il başkanlığına adaylığını açıklayan Ali Çankır, CHP Didim İlçe Teşkilatında partililer ve il delegeleriyle bir araya geldi.



CHP Aydın İl Başkan adayı Ali Çankır'ı CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı, İlçe yöneticileri ve Bazı belediye Meclis Üyeleri karşıladı.



Partililere hitap eden İlçe Başkanı Nurettin Koçak, ilçelerdeki kongre süreçlerinin tamamlandığını ve 7 Ocak'ta il başkanlığı seçimi olduğunu hatırlatarak, "Şu anda tek aday var. Kendisini tanıtmak için bugün bizimler bir arada; bizlerde il delegeleriyle başkan adayımız dinleyip değerlendirme yapacağız. Bu süreç yorucu oldu fakat daha önce partimiz değişik kademelerde görev yapan partilimiz Ali Çankır adaylığını açıkladı. Süreç hem partimize hem de İlimizi hayırlı olsun" dedi.



CHP Aydın İl Başkan Adayı Ali Çankır ise, Didim'deki partililere kendisini tanıtarak, ülkenin geçtiği süreçte kendilerine büyük görevler düştüğünü ifade etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu etrafında birleşilerek olanlara dur denmesi gerektiğini belirtti. Çankır süreç içerisinde 16 İlçe başkanın bir araya gelip güçlü bir beraberlik için bir karar aldığını hatırlatarak, "2019'da seçimlere gidilen süreçte Cumhuriyet devrimlerine ve demokrasiye sandıktan çıkarmak için bu yolda birlikteyiz."dedi. Konuşmaların ardından partililere ve delegelerin soruları alındı ve önerileri dinlendi. - AYDIN