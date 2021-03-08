CHP Aydın'dan Başkan Çerçioğlu'na Kadınlar Günü kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekilleri ve CHP Aydın İl Yönetimi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekilleri ve CHP Aydın İl Yönetimi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Kocakaya Ekiz ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman hazır bulundu.

Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı