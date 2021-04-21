CHP, Avrupa Kadın Lobisi tarafından hazırlanan "10. Yılında İstanbul Sözleşmesi Raporu"nu Türkçeye çevirdi
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CHP, Avrupa Kadın Lobisi tarafından hazırlanan "10. Yılında İstanbul Sözleşmesi Raporu"nu Türkçeye çevirdi

CHP, Avrupa Kadın Lobisi tarafından hazırlanan '10. Yılında İstanbul Sözleşmesi Raporu'nu Türkçeye çevirdi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Avrupa Kadın Lobisi (AKL) tarafından hazırlanan "10. Yılında İstanbul Sözleşmesi Raporu"nu Türkçeye çevirdiklerini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Avrupa Kadın Lobisi (AKL) tarafından hazırlanan "10. Yılında İstanbul Sözleşmesi Raporu"nu Türkçeye çevirdiklerini bildirdi.

Karaca, yazılı açıklamasında, AKL tarafından 14 Nisan 2021'de yayımlanan raporda, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin kesin olarak sona erdirilmesi için önerilerin yer aldığını belirtti.

Raporun, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde ne kadar etkin olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu savunan Karaca, "İnsan Hakları Eylem Planı'nda, İstanbul Sözleşmesi'ne uygun olarak tek taraflı ısrarlı takibin ayrı bir suç olarak kabul edilmesi gibi bazı olumlu taahhütler bulunmasına rağmen, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme söz konusu iken, tüm bu taahhütlerin toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile mücadelede etkili ve kapsamlı şekilde nasıl uygulanacağı şüphelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada rapordaki bazı tespitlere de yer verildi. Buna göre raporda, Avrupa Birliği kapsamındaki her 3 kadından birinin, 15 yaş sonrası fiziksel ya da cinsel şiddete uğradığına dikkat çekilirken, 10 kadından birinin en az bir kere cinsel şiddetin herhangi bir türüne maruz bırakıldığı kaydedildi.

Ayrıca, her saniye bir kadının cinsel tacizin bir veya birden fazla türüne, 5 kadından birinin de takip yoluyla tacize maruz kaldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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