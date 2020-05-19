CHP, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı CHP Adıyaman İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği törene katılan CHP heyeti daha sonra kendi parti çelengini bıraktı. CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet ve diğer parti yöneticilerin katılımı ile çelenk bırakıldı.

İl Başkanı Burak Binzet tarafından çelenk bırakılmasının ardından, hatıra fotoğrafı çektirerek etkinlik sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA