CHP, asgari ücretin artırılması için teklif verdi
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin gelecek yıl 2 bin 200 liraya çıkarılması, asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması için kanun teklifi verdi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin gelecek yıl 2 bin 200 liraya çıkarılması, asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması için kanun teklifi verdi.
Kaynak: Dunya.com