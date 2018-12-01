CHP, asgari ücretin artırılması için teklif verdi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin gelecek yıl 2 bin 200 liraya çıkarılması, asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması için kanun teklifi verdi.

CHP, asgari ücretin artırılması için teklif verdi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin gelecek yıl 2 bin 200 liraya çıkarılması, asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması için kanun teklifi verdi.

Kaynak: Dunya.com

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