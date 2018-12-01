CHP, asgari ücretin artırılması için teklif verdi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin gelecek yıl 2 bin 200 liraya çıkarılması, asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması için kanun teklifi verdi.