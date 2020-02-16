: CHP Artvin Olağan İl Kongresi yapıldı

16.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:26

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "En geç 1,5 yıl içinde artık AK Parti iktidarı diye bir şey yoktur. Millet İttifakı'nın Türkiye yönetimini sandık marifetiyle ele alması vardır." dedi.

Altay, partisinin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Artvin 37. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, siyasetçinin ve siyasi partilerin, insanın refahı, huzur ve mutluluğu olmak üzere üç amacının olduğunu söyledi.

Partililer olarak Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefi anlamak zorunda olduklarını belirten Altay, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk bize 'Milletle kavga edin, camiye gidenlere yan bakın' demiyor. 'Camiye gidenlerle de hemhal olun, Marksistlerle dünya geleceğini tartışın, camiye gidenlerle yüce dinimizin kutsiyetini, kıymetini konuşun' diyor. Biz nihayet 70 yıl sonra Millet İttifakı'nın da kıymetli katkısıyla toplumun Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan bakışında yeni bir trend yakaladık. Toplum Cumhuriyet Halk Partililere devlet teslim edilebilir mantığı ve noktasına gelmiştir."

Altay, en geç 1,5 yıl içinde artık AK Parti iktidarı diye bir şey olmayacağını iddia ederek, "Millet İttifakı'nın Türkiye yönetimini sandık marifetiyle ele alması vardır. Bundan adımın Engin Altay olduğu kadar eminim. Türkiye'de seçimin şartları oluşmuştur." ifadesini kullandı.

Yerel seçime gidilirken Millet İttifakı olarak seçim talebi açmayacaklarının sözünü verdiğini kaydeden Altay, "'Seçim talebi açmayacağız' dediğimiz için biz seçim talebi açmayacağız ama erken seçim yapılmasının değişik hal, koşul ve şartları vardır. Ülkeyi, yönetenleri ve Meclisi buna zorlayan gerekçeler vardır. Ben bunca yıllık tecrübemle söylüyorum. Seçim kapıdadır. Eğer yanılırsam bir daha Artvin'e geldiğimde yüzüme tükürün." diye konuştu.

"Ne yapıp edip demokrasiyi koruyacağız"

Altay, Türkiye'de en önemli sorunun demokrasi olduğunu ileri sürerek, "Bana sorarsanız ekonomiden önce en büyük sorunumuz demokrasidir. İş bulunur, AŞ bulur, ev kurulur ama demokrasimize yönelik bu tahribata tedbir almazsak Türkiye bambaşka bir evreye savrulur. Ondan sonrası Türkiye için bir felaket. Bunun için ne yapıp edip demokrasiyi koruyacağız." dedi.

İdlib konusunda son 3 yıldır yirmiden fazla konuşma yaptığını ifade eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdlib'deki gözetleme noktalarındaki Mehmetçiğimizin güvenliği sağlayın. Mehmetçiğimizi oraya bırakıp uçakla hava denetimi yapamadan, orası Türkiye'ye hava uçuşuna kapalıysa o arkadaşlarımızı, askerlerimizi yem etmeyin' demişim. Ben bunları iyi niyetle söylemişim. İdlib'de şehit olan askerimizin cenazesini bile helikopterle alamadık. Kara yolu ile gizli geçitlerden geçirdik. Yazıklar olsun böyle bölge politikasına."

Altay, Soçi mutabakatı ile ilgili şunları kaydetti:

"Eylül 2018'de Soçi'de imzalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri orada yapılması mümkün olmayan bir rol üstlendi. Orada gereksiz yere askerlerimiz ölüyor. Derhal Soçi mutabakatındaki taahhütlerimizi revize etmemiz lazım. Derhal 12 gözetleme noktasındaki Mehmetçiğimizin güvenliğini garanti altına alacak hem askeri hem de diplomatik hamleleri yapmamız lazım. Bölgede Esad'a savaş ilan etmek yerine, bölgedeki cihatçılarla ilişkimizi koparmamamız lazım."

İş Bankası hisselerine değinen Altay, "CHP'nin bu hisselerden dolayı genel merkezine, partiye bir kör kuruş giriyorsa tüm Cumhuriyet Halk Partililer alçak olsun. Namert olsun. Bir kör kuruş girmez. Bu Atatürk'ün vasiyetinin sembolik olarak korunmasıdır. Biz bunu korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan kongrede tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Ahmet Biber yeniden seçildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu