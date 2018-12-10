CHP Artvin Borçka İlçesi Belediye Başkan Adayı Ercan Orhan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Artvin Borçka İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Artvin Borçka İlçesi Belediye Başkan adayı Ercan Orhan oldu. Peki, Ercan Orhan?

ERCAN ORHAN KİMDİR?

Orhan, 1970 yılında Borçka'da dünyaya geldi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Borçka'da, üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı.

OKUL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Öğretmenlik mesleğine 1994 yılında Sinop İli, Ayancık İlçesinde başladı. 2018 yılında Borçka Yeniyol İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yaptığı sırada, CHP Artvin Borçka Belediye Başkan adayı olmak için görevinden istifa etti.

BORÇKA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Evli ve 3 çocuk sahibi Ercan Orhan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Artvin İli, Borçka İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.