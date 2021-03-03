CHP Antalya Milletvekili Zeybek, "Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesinin hedeflendiğini" iddia etti

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, yeni anayasa tartışmalarında hedefin, "Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi" olduğunu ileri sürdü.

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu anayasanın demokrasiyi, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini ve kuvvetler ayrılığını güçlendirecek düzenlemeleri içermesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin düşündüğü anayasa değişikliğinin, bunları içermediğini savunan Zeybek, bu yönde ortaya atılan tartışmanın ise gündem değiştirmek için yapıldığını iddia etti.

Kuvvetler ayrılığını ve laiklik ilkesini, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak nitelendiren Zeybek, bağımsız yargının da hukuk devletinin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlamaya ve bağımsız bir yargıya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Bugün bunların yerine laiklik tartışılıyorsa amaç, demokratik bir Türkiye değil, din esaslarına dayalı teokratik bir cumhuriyettir. Hatta cumhuriyet de değil bir din devletidir. Burada hedef, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesidir. Böylece demokrasinin vazgeçilmezi olan laiklik ilkesini Anayasa'dan çıkarmaya çalışıyorlar. Kuvvetler ayrılığını sağlamadan bu ülkede ne demokrasiyi geliştirebilirsiniz ne yargının bağımsızlığını sağlayabilirsiniz ne de insan haklarının gereğini yapabilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen